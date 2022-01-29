В Кирове продают магазин здорового питания за 1 миллион рублей

В Кирове выставили на продажу магазин здорового питания «Орехи и специи». Объявление о продаже появилось на «Авито».

Магазин находится на улице Лепсе. Сам бизнес владелец оценил в 1 миллион рублей, а товар – еще примерно в 400 тысяч.

По словам продавца, бизнес прибыльный, а поставка товаров уже налажена. Есть сайт и группы в соцсетях. По согласованию новому владельцу магазина могут предоставить даже обученных сотрудников.

Также в объявлении отмечается, что в магазине создана собственная система учета продаж. Она также будет передана покупателю.

Ранее мы писали, что в Кирове продают пункт выдачи заказов «Вайлдберрис».