В Кирове продают «Мерседес» за 15 миллионов рублей

В первом квартале 2021 года продажи автомобилей премиум-класса в России выросли на 5,2 процента. При этом их средняя стоимость по сравнению с прошлым годом выросла на 30,1 процента и составила 3,48 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Авито Авто».

В Кировской области цена на премиум-авто поднялась на 33 процента и составила 3,99 миллиона рублей. Всего в нашей области было продано 0,31 процента от всех автомобилей премиум-класса в России.

В исследовании рассматривались такие марки, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Отметим, что в настоящее время на «Авито» в разделе автомобили на продажу выставлено 63 машины по цене от 3,99 миллиона рублей. Среди них – «Тойота Ландкрузер», «БМВ X 5», «Лэндровер», «Ауди» и другие автомобили.

Самым дорогим среди них стал Mercedes-Benz G-класс AMG 2018 года выпуска. Его стоимость составляет 14,99 миллиона рублей. Пробег автомобиля составляет 39 тысяч километров, при этом в ДТП машина не попадала.

На втором месте – Porsche Panamera Turbo 2017 года выпуска. Его продают за 8,99 миллиона рублей. Как сообщается в объявлении, пробег автомобиля составляет 43 тысячи километров – больше, чем у аналогов такого же возраста». При этом цена, которую выставил собственник, больше рыночной примерно на миллион рублей.

Напомним, что ранее в продаже на Авито появлялся автомобиль за 22 миллиона рублей. Однако сейчас объявление снято с публикации.

Фото: www.avito.ru