В Кирове продают молокозавод за 30 миллионов

В Кирове выставили на продажу молокозавод на улице Бородулина, 12. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Стоимость завода составляет 30 миллионов рублей. «Небольшое и экономичное» предприятие занимает площадь чуть более 10 тысяч квадратных метров. К производству прилагаются права на торговые марки «Белогорье» и «Провинция».

По словам владельца, в настоящее время завод работает на 50 процентов мощности. Однако у предприятия имеется план развития на 2022 год, налажена работа с поставщиками сырья и заказчиками готовой продукции из соседнего региона. Поэтому новому владельцу не придется начинать работу с нуля.

— Наши продукты представлены в 90% торговых сетей Пермской области, в больших супермаркетах и частных магазинах. Новому владельцу передам все контакты.

В качестве причины продажи собственник указал смену рода деятельности.

Ранее мы писали, что в Кирове продают торговый центр за 79 миллионов рублей.

Фото: www.avito.ru