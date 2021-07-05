В Кирове продают один из медцентров за 16 миллионов рублей

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже активно действующего готового бизнеса в сфере здравоохранения.

За 16 миллионов любой желающий сможет стать владельцем клиники «Евромед» вместе с помещением. Если кабинеты только арендовать, то стоимость бизнеса сократится на 10 миллионов.

Хозяин сообщает, что передаст новому владельцу лицензию на медицинскую деятельность, а также помещения в центре города с евро отделкой по индивидуальному дизайн проекту, напичканные охранными системами, кондиционированием, очистителями воздуха и многим другим.

Также новому владельцу достанутся запасы расходников, база пациентов за 16 лет и оборудование: 2 аппарата УЗИ экспертного класса, сухожаровой шкаф, аппарат для щадящей радиоволновой коагуляции, электрокардиограф и другое.

Ранее мы сообщали, за выходные в Кировской области произошло 8 пожаров.

Фото: евромедкиров.рф