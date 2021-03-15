В Кирове продают павлинов и черных кур

Любопытные объявления о продаже птиц появились на популярном сайте объявлений «Авито».

Так, житель села Бахта продает птенцов индийского павлина. По словам продавца, птицам 3 и 4 месяца. К суровому (для павлинов) климату Кировской области они адаптированы. Цена одного павлина – 3,5 тысячи рублей.

Еще одно необычное объявление подала компания из Коминтерна. Птицеводы продают черных цыплят китайской породы Ухейилюй. Это редкая порода, которая занесена в список «Проект сбережения национальных зародышевых ресурсов» и находится под программой государственной охраны.

Как говорит автор объявления, цыплята породы Ухейилюй сплошного черного окраса без вкраплений и пятен.

— Кожа черная. Мясо черное. Кости и внутренности тоже черные.

Также в Кирове продаются индюшата, попугаи и фазаны. А один из продавцов меняет взрослых петухов на комнатные цветы.

— Очень люблю вьющиеся растения-плющи, лианы, прочее. Один Петька — 1 цветок крупный или три маленьких.

Ранее мы писали, что в Кирове сдают в аренду кошку-фотомодель.