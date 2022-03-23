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В Кирове продают спа-комплекс за 16 миллионов рублей

Юлия Зорина Новости, Общество

В Кирове выставили на продажу спа-комплекс за 16,9 миллиона рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Авито».

В Кирове продают спа-комплекс за 16 миллионов рублей

Салон находится на улице Московской в исторической части города. По словам продавца, в помещениях сделан шикарный ремонт и установлено дорогое оборудование.

В Кирове продают спа-комплекс за 16 миллионов рублей

В объявлении также сказано, что комплекс востребован и имеет постоянных клиентов. Поэтому продавец уверен, что новый владелец быстро получит прибыль.

В Кирове продают спа-комплекс за 16 миллионов рублей

О причинах продажи столь выгодного бизнеса не сказано.

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Юлия Зорина