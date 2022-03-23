В Кирове продают спа-комплекс за 16 миллионов рублей

В Кирове выставили на продажу спа-комплекс за 16,9 миллиона рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Авито».

Салон находится на улице Московской в исторической части города. По словам продавца, в помещениях сделан шикарный ремонт и установлено дорогое оборудование.

В объявлении также сказано, что комплекс востребован и имеет постоянных клиентов. Поэтому продавец уверен, что новый владелец быстро получит прибыль.

О причинах продажи столь выгодного бизнеса не сказано.

Ранее мы писали, что в Кирове продают бутик экзотических фруктов.