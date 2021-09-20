В Кирове продают старинное корыто за 12 тысяч рублей

В Кирове выставили на продажу старинное корыто. За него владелец хочет получить 12,5 тысяч рублей.

Объявление появилось на сайте «Авито». По словам продавца, корыто было изготовлено в XIX веке из цельного куска дерева. Оно украшено современной росписью – на дне нарисован осетр.

Как отмечается в тексте, раньше корыто было одним из самых популярных бытовых предметов. В него складывали собранный урожай, готовили в нем соленья, купали детей и стирали белье, замешивали хлеб.

В настоящем времени корыто хорошо подходит для оформления интерьера бани или загородного дома, придавая помещению русский колорит.

Ранее мы писали, что в Кировской области продают древний языческий жертвенник.

Фото: Авито.ру