В Кирове продают таунхаус за 27 миллионов рублей

В Кирове выставили на продажу двухквартирный таунхаус за 27 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Дом был сдан в 2016 году. Трехэтажный таунхаус поделен на 2 квартиры, каждая – по 5 комната и 225 метров. Он находится в Чистых Прудах и, по словам продавца, построен исключительно из экологически чистых материалов – керамоблоков.

— Никаких утеплителей и прочей ерунды и химии!

Еще одним преимуществом жизни в таунхаусе является низкая коммунальная плата. Опять же по словам владельца, она составляет до 4 тысяч рублей зимой. При этом здание можно использовать и под коммерческие цели.

Квартиры можно также приобрести отдельно, правда, выйдет дороже – по 15 миллионов за каждую.

Ранее мы писали, что в Кирове продают квартиру в «доме космонавта».

Фото: Авито.ру