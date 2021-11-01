В Кирове продают тепловые сети бывшего завода

В Кирове выставлены на продажу тепловые сети с центральным тепловым пунктом.

Как указано в объявлении, сети наружного исполнения (1410 м.) и помещение площадью 43,2 кв.м. расположены на территории бывшего завода «Лесмаш» на ул.Производственной, 29. Возможна их продажа вместе с юридическим лицом.

Потребители — собственники нежилых помещений. По словам продавца, объекты будут интересны как им, так и сторонним организациям. Цена — 7,9 млн рублей. Ориентировочная окупаемость составляет 4-5 лет.

Фото «Авито»