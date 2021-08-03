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В Кирове продают торговый центр на Лепсе за 47 миллионов

Юлия Зорина Без рубрики

Торговый центр на Лепсе, 62 выставили на продажу за 47,5 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Помещение предлагается к продаже вместе с федеральными арендаторами. В их списке – магазины «Красное и белое», «Бегемотик» и недавно открывшийся в Кирове Spar. Площадь двухэтажного здания – 659 квадратных метров.

По словам автора объявления, коммунальные платежи арендаторы возмещают в полном объеме. В районе ТЦ хороший трафик, которому способствуют Сбербанк и «Данар», находящиеся по соседству. Свободных площадей в здании нет.

Ранее мы писали, что в Кирове продают бассейн «Коралл».

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Юлия Зорина