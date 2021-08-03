В Кирове продают торговый центр на Лепсе за 47 миллионов

Торговый центр на Лепсе, 62 выставили на продажу за 47,5 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Помещение предлагается к продаже вместе с федеральными арендаторами. В их списке – магазины «Красное и белое», «Бегемотик» и недавно открывшийся в Кирове Spar. Площадь двухэтажного здания – 659 квадратных метров.

По словам автора объявления, коммунальные платежи арендаторы возмещают в полном объеме. В районе ТЦ хороший трафик, которому способствуют Сбербанк и «Данар», находящиеся по соседству. Свободных площадей в здании нет.

Ранее мы писали, что в Кирове продают бассейн «Коралл».