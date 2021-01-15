В Кирове продают верблюда

Стоимость необычного для нашей области животного — 200 тысяч рублей.

На популярном ресурсе появилось объявление о продаже верблюда. Это самка. Её имя Люся. Ей 10 лет.

Как указал продавец, высота в горбах 2.20 м. Экзотическое для наших краёв животное чувствует себя в городе хорошо. Катает всех желающих, не пугливое.

В тексте указана и стоимость верблюдицы. За неё просят 200 тысяч рублей. Также продавец указал, что торг уместен.

К слову, на сайте объявлений достаточно много предложений по продажи верблюдов. Продают их в разных областях. Стоимость тоже разная — от 80 до 150 тысяч. Цена 200 тысяч рублей, которую назвал кировский продавец, самая высокая.

Ранее мы писали, что кировчанам предлагают заключить контракт с кошкой-фотомоделью.

Фото: avito.ru