В Кирове продают здание СПК

Объявление о продаже здания, в котором находится кафе «СПК Восток», появилось на сайте объявлений «Авито».

За здание на Свободы, 11 площадью 1100 «квадратов» просят 42 миллиона рублей. Как уточняется в тексте, земля находится в собственности. При этом здание продается вместе с арендатором-кафе, так как договор заключен на 10 лет. Есть в нем и другие свободные помещения. Сдав их в аренду, можно увеличить доход.

— Хорошая инвестиция с пассивным доходом, — отмечает автор объявления.

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