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В Кирове продлили автобусный маршрут №38

Юлия Зорина Авто, Новости

С 22 ноября в Кирове продлили маршрут автобуса №38. Об изменениях рассказали в Центральной диспетчерской службе.

С сегодняшнего дня автобус №38 будет ходить до торгово-развлекательного центра «Макси» на улице Луганской.  Ранее он заканчивал движение на остановке «Улица Андрея Упита».

Изначально планировалось продлить путь автобуса с нового года. Однако еще 1,5 месяца решили не ждать – транспорт нужен кировчанам как можно быстрее.

В планах – продлить до «Макси» путь автобусов еще двух маршрутов — №9 и №12.

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Юлия Зорина