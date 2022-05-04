Из-за холодной погоды в Кирове продлили отопительный сезон. Об этом сообщили в горадминистрации.

Изначально отопление планировали отключить 5 мая. Но теплее не становится, более того – синоптики обещают снегопады. Поэтому завершение отопительного сезона было перенесено на неопределенный срок.

Как минимум до конца текущей недели батареи будут теплыми как в социальных объектах, так и в жилых домах. Принять решение о досрочном отключении отопления жильцы многоквартирных домов могут на общем собрании. Протокол решения следует передать в АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Сроки проведения температурных испытаний, намеченных на 5 мая, также перенесены. Конкретная дата станет известна позже.

Фото: Кировская правда