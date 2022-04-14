В Кирове продлили ряд автобусных маршрутов на летний период

Администрация Кирова утвердила изменение маршрутов общественного транспорта на летний период.

Согласно поправкам, ряд автобусных маршрутов будут продлены до садоводств. «Летний» график будет действовать с 23 апреля по 2 октября 2022 года.

Какие маршруты продлят в Кирове?