В Кирове продлили время работы поликлиник и перевели часть врачей-специалистов на прием пациентов с COVID-19

В Кировской области продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. В настоящее время амбулаторное лечение проходят почти 25 тысяч пациентов с COVID-19 и более 26,6 тысячи жителей с ОРВИ и гриппом.

Врачи-специалисты переходят на ковидный прием

Основная нагрузка по приему больных ложится на первичное звено здравоохранения. В связи с резким ростом заболеваемости в регионе мобилизованы все имеющиеся ресурсы.

На помощь медикам первичного звена приходят врачи-специалисты. Как рассказала и.о. главврача ККДЦ Софья Войтко, в настоящее время пациентов с респираторными заболеваниями принимают 25 «узких» медиков – неврологи, кардиологи, офтальмологи и другие.

Иначе просто не справиться, отмечает руководитель ККДЦ. Большую помощь в приеме ковидных пациентов также оказывают фельдшеры, сотрудники отделений медицинской профилактики и студенты кировского медуниверситета.

— Кировский ГМУ направил к нам 270 студентов. Они участвуют в обзвоне пациентов, чтобы люди, сидя дома, не нервничали, знали, что про них помнят и знают, — говорит Софья Войтко.

В настоящее время ККДЦ нуждается в волонтерах, которые могли бы развозить пациентам лекарства.

Актуальный график работы прививочных пунктов в Кирове.

Продлено время работы ковидных центров

Также Софья Войтко сообщила об увеличении времени работы амбулаторных центров ККДЦ. В будни прием пациентов осуществляется с 7 до 20 часов, в выходные – с 8 до 20.

Усилена работа справочных служб поликлиник

Для более оперативного реагирования на обращения пациентов в ККДЦ созданы 30 дополнительных телефонных линий. По их номерам пациенты могут:

узнать результаты тестов на коронавирус,

получить информацию о выдаче бесплатных лекарств,

оформить больничный лист

записаться на прием к врачу.

Стоит отметить, что закрыть больничный сегодня в Кирове можно удаленно – через участкового врача или стол справок. Сделать это можно при полном выздоровлении и отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний.

Ранее о работе в новую волну пандемии рассказали врачи из районов Кировской области.