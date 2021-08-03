В Кирове продолжается ремонт детских садов

Завершено обустройство центральной аллеи в садике №100 на улице Мопра. На обновленной площадке ребята будут делать уличную зарядку и играть в подвижные игры.

— Бетонное покрытие на площадке было уложено 60 лет назад. Со временем на нем появились ямы, которые латали своими силами. Конечно же, надолго этого не хватало. И мы рады, что проблему удалось решить, — сказала заведующая детсада №100 Людмила Вожегова.

Руководитель областного Союза женщин Ирина Морозова подчеркнула, что забота о здоровье и комфорте детей – первоочередная задача взрослых.

— Очень хорошо, что в нашем городе реализуются такие проекты и инициативы. Казалось бы, мелочь, не масштабная стройка, но от таких «мелочей», как правило, и зависят комфорт и безопасность наших малышей и нас самих, — сказала Ирина Морозова. — Формирование благоприятной городской среды – это огромный комплекс факторов, мероприятий, в том числе и состояние тротуаров, ведущих к детским садам и школам, и ухоженные дорожки на территории детских учреждений. Это то, с чем каждый человек сталкивается каждый день. Поэтому уютная и удобная инфраструктура, конечно же, влияет на атмосферу города, настроение его жителей. Уверена, что позитивные изменения в облике города, детских садов и школ, предприятий и общественных территорий будут продолжены. На это сейчас направлены усилия и правительства области, и федеральной власти.

Это – не единственные изменения, которые произошли в садике №100. В прошлом году была обновлена центральная лестница. В планах – ремонт пешеходной дорожки по периметру садика и установка нового оборудования для игр и занятий спортом.

— На новой дорожке дети могут бегать, не боясь запнуться и упасть. Приятно, что садик меняется в лучшую сторону, — говорит мама одного из воспитанников детсада. — Теперь моя дочка будет с удовольствием ходить на зарядку. Очень здорово, когда в садике не только хорошие воспитатели, но и хорошие условия для детей, — добавляет другая мама.

Отметим, что благоустройство и ремонт дошкольных учреждений – одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством города и области. По словам губернатора Игоря Васильева, дети должны иметь одинаковые возможности для развития вне зависимости от того, посещают они вновь открытые детские садики или построенные десятки лет назад.

Наряду с ремонтом одной из главных задач, которую ставит глава региона, является строительство новых детских садов и школ. За 3 года в регионе построили 24 детских сада: 10 в районах области и 14 в Кирове. Такого масштабного строительства дошкольных учреждений не было уже более 30 лет.