В Кирове проходит акция «Поздравь соседа с Рождеством»

Центр местной активности придумал, как создать праздничное настроение во время самоизоляции.

В текущей эпидемиологической ситуации массовые мероприятия и визиты не желательны. Но праздника все равно хочется, в центре местной активности района парка Победы придумали, как выйти из ситуации. Здесь вспомнили старую традицию дарить открытки на Рождество.

По задумке организаторов акции «Поздравь соседа с Рождеством!», поздравительную открытку совсем не обязательно покупать. Ее можно сделать ее своими руками. Так получится даже интереснее. У кого проблемы с креативом и фантазией, могут просто написать добрые пожелания в форме письма.

Можно стать анонимным поздравителем, а можно подписать свое поздравление – тут организаторы ограничений не накладывают. Кстати, приобретать марки и поручать доставку послания почтальону не обязательно: вы сами можете положить свое творение в ящик соседям и друзьям.

По желанию можно сделать фотографию своего участия в акции, направить ее в группу центра активности «ВКонтакте».

Фото: vk.com/43okrug10