В Кирове проходят рейды по контролю за очисткой крыш от снега и льда.

Сегодня сотрудники администрации выехали в Нововятский район. Управляющей компании, которая содержит дом на ул.Льва Толстого, 6, ранее выдали рекомендательное письмо о необходимости принятия срочных мер по очистке кровли.

Работы проведены не были: ледяные навесы над подъездами и тротуаром продолжают угрожать безопасности жильцов и пешеходов.

Согласно правилам благоустройства, после очистки крыши управляющие компании обязаны в течение 6 часов убрать снег, сброшенный на тротуары, дворовые проезды и улицы. Невыполнение требований влечет за собой штраф. Кроме того, если уборка снега будет проведена силами подрядчика, который занимается очисткой улично-дорожной сети, все затраты могут быть взысканы в судебном порядке.

Фото и видео admkirov.ru