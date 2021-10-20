В Кирове произошел пожар из-за курицы

В Кирове жареная курица стала виновницей пожара. Информация о случившемся появилась в группе «Место происшествия».

Возгорание случилось в коммунальной квартире на Октябрьском проспекте. Как рассказала хозяйка жилья Надежда, она положила курицу на сковородку, включила плиту и попросила друга присмотреть за готовкой.

Женщина ушла по делам, а вернувшись через 2 часа, обнаружила клубы дыма. Задымление было настолько сильным, что жители ближних домов подумали, что горит целый этаж.

Женщина объяснила, что во всем виноват ее друг-музыкант, который не уследил за курицей. Музыкант вину не признал, объяснив, что курицу надо было варить, а не жарить.