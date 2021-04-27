В Кирове произошел пожар в мусоровозе

ЧП случилось 24 апреля у дома №64 на улице Карла Либкнехта. Водитель выгрузил контейнер в мусоровоз и отъехал от площадки, после чего в кузове произошел хлопок, а за ним – возгорание.

Вспыхнувший мусор выгрузили на дорогу, а на место происшествия вызвали пожарных. Горящие отходы потушили быстро. В результате происшествия не пострадали ни люди, ни техника. Мусор вручную погрузили обратно в мусоровоз.

Как выяснилось позже, причиной возгорания стали неиспользованные аэрозольные баллончики. Под давлением пресса сжатая жидкость выплеснулась наружу и воспламенилась.

В АО «Куприт» просят кировчан не выбрасывать неиспользованные баллончики от лаков, освежителей и других средств в общие контейнеры для ТКО. Использованные баллончики можно сдать на переработку в организации, которые принимают вторсырье, или во время акций проекта «Вятка без мусора».

Ранее мы писали, что из-за непотушенных окурков и вандалов «КУприт» потерял более 90 контейнеров за месяц.