В Кирове произошла самая нелепая авария

Возле здания областного суда женщина попала под колеса буксируемой «Газели».

В четверг, 3 декабря, в 17 часов на регулируемом пешеходном перекрёстке возле здания областного суда попала под колеса 36-летняя кировчанка. Она оказалась между двумя грузовыми машинами «Газель», одна из которых буксировала другую.

Видимо, не заметив в темноте буксировочный трос, кировчанка решила проскочить между машинами, запнулась о канат и попала под колеса буксируемого грузовика.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

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Фото: ГИБДД Кировской области