В Кирове произошло разбойное нападение на салон связи

В Кирове неизвестный мужчина напал на салон связи. Сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент произошел 18 июля. Около 20 часов в салон связи на улице Упита ворвался мужчина в маске с предметом, похожим на нож. Размахивая своим оружием, завернутым в пакет, он потребовал отдать ему деньги.

— Все выкладывай! – кричал он на сотрудника.

В итоге злоумышленник забрал из кассы около 3 тысяч рублей и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В настоящее время подозреваемого ищут сотрудники правоохранительных органов. Всех, у кого есть информация о личности мужчины на видео, просят сообщить по номерам: 66-47-10, +7-953-672-17-37 или 02 (102 с мобильного телефона).