В Кирове произошло тройное ДТП на обочине

27 сентября в Кирове произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Авария случилась днем на улице Кольцова, 11.

Как сообщили в ГИБДД, 56-летний мужчина на ВАЗ-2114 врезался в едущий «Киа». После столкновения «четырнадцатую» отбросило на припаркованный на обочине ВАЗ-2114.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки получил травмы. 44-летний мужчина на «Киа» не пострадал, а третья машина, судя по всему, оказалась пустой. Однако все автомобили оказались разбиты.

В этот же день в селе Русское произошло смертельное ДТП. Молодой водитель на «Шевроле» не справился с управлением и вылетел с дороги.