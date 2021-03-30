В Кирове произошло тройное ДТП

Авария случилась вечером 30 марта. На перекрестке улиц Воровского и Солнечной «паровозиком» столкнулись 3 автомобиля: «Шевроле», «Лада Калина» и «Фольксваген Поло».

Как рассказала «КП» участница аварии, водитель «Лады», она подъехала к перекрестку и остановилась на красный сигнал светофора. В этот момент в машину сзади врезался «Шевроле». От удара «Лада» проехала вперед и врезалась в «Фольксваген».

В результате ДТП 32-летняя девушка-водитель «Лады» и ее 59-летняя пассажирка получили легкие травмы (ушибы). Находившийся с ними в авто двухлетний ребенок не пострадал – его спасло автокресло.

По словам владелицы «Калины», водитель «Фольксвагена» пытался уйти от столкновения, поэтому удар пришелся только на левую сторону авто. У отечественной легковушки разбит багажник, поврежден радиатор и вывернуто колесо. Если бы водитель иномарки не вывернул руль, повреждения могли бы быть серьезнее.

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