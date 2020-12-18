В Кирове произошёл пожар: зарево увидели в разных частях города

Подробности случившегося сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Вчера вечером кировчане начали делиться в соцсетях фотографиями пожара, который случился в Чистых прудах. Люди из разных частей города видели столб огня и дыма, зарево. Но никакой подробной информации на тот момент не было.

По словам жителей самих Чистых прудов, к ним в микрорайон прибыло около 10 единиц спецтехники. Пожарные службы, скорая, полиция. Движение на дороге, которая вела к полыхающему строению, перекрыли. Люди выходили из своих домов, чтобы посмотреть, что происходит и нужна ли помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, информация о возгорании поступила к дежурному около 22 часов вечера. На место происшествия сразу же были направлены пожарные машины. Всего 7 расчётов тушили огонь. Горел частный жилой дом. Он находится в слободе Столбики.

Ликвидировать пожар смогли только через полтора часа с момента возгорания. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности. Начата проверка. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области пенсионерка погибла в огне.

Фото: vk.com/zlo43, 43.mchs.gov.ru