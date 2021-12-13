В Кирове прокуратура нашла нарушения в работе «Трансавто К» после пожара в автобусе

После пожара в автобусе в Кирове прокуратура провела проверку перевозчика ООО ТЭП «Трансавто К» и выявила ряд нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел утром 29 ноября. На улице Воровского в районе горадминистрации загорелся автобус №84. Водитель и кондуктор оперативно эвакуировали пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. Стоит отметить, что автобус бэушный и был приобретен 5 лет назад.

По факту происшествия была проведена проверка с привлечением межрегионального управления Госавтодорнадзора. В ходе проверки были выявлены нарушения при обучении и аттестации сотрудника «Трансавто К», отвечающего за обеспечение транспортной безопасности. В компании не проводились сверки с органами внутренних дел и не принимались меры к водителям в случае ДТП и нарушения ПДД.

ЧП с возгоранием осталось без должной оценки руководства предприятия. А в приложении к акту о случившемся не было карты о прохождении автобусом техосмотра и сведений об инструктаже водителя.

По выявленным фактам нарушения законов при организации пассажирских перевозок руководителю автотранспортного предприятия было внесено представление. Материалы проверки переданы в межрегиональное управление Госавтодорнадзора для решения вопроса о возбуждении административного производства.