В Кирове прооперировали будущую маму с поражением легких после коронавируса

В Кирове врачи спасли беременную женщину с полным поражением одного легкого. О том, как все было, рассказала главный акушер-гинеколог области Мария Савинова.

Молодая пациентка с COVID-19 поступила в больницу в июле. Коронавирусом она заразилась на празднике, который отмечала вместе с друзьями. У остальных участников торжества ковид протекал бессимптомно, а состояние женщины резко ухудшалось. Ее положили в больницу скорой медицинской помощи, а затем перевели в инфекционный госпиталь.

Беременность протекала нормально, однако у пациентки развилось тотальное поражение легких с одной стороны и субтотальное – с другой. На врачебном консилиуме было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения. В 34 недели беременности операцию провели прямо в инфекционке. Пациентка и ее ребенок были спасены.

Через 3 недели женщину выписали домой. Малыш находится под наблюдением врачей. Его жизнь вне опасности.

По словам Марии Савиновой, коронавирус у беременных протекает все тяжелее. И порой экстренное родоразрешение становится единственным способом спасти мать и ребенка. Причина может быть в том, что беременность протекает на фоне естественного иммунодефицита, а новый штамм коронавируса сильнее всего «бьет» именно по иммунитету.

В группе риска находятся женщины с излишним весом, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хроническими заболеваниями дыхательной системы и почек. Серьезным осложнением после ковида может стать массивное тромбоборазование.

— Раньше мы не наблюдали столько осложнений, сейчас клиническая картина может резко ухудшиться и кардинально поменяться за 8-12 часов, — говорит Мария Савинова.

Бессимптомные формы коронавируса у беременных лечатся амбулаторно. А пациентки из групп риска проходят лечение в спецподразделении Больницы скорой медицинской помощи. В настоящее время в стационаре находятся около 50 беременных пациенток с COVID-19. 5 из них – в тяжелом состоянии в инфекционном госпитале.

Защитить от ковида по-прежнему может вакцинация. Сделать прививку можно на стадии планирования беременности, а также с 22-й недели беременности. Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области.