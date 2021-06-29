В Кирове прооперировали мальчика со сросшимися пальцами

Хирурги Центра травматологии сделали операцию ребенку с редким генетическим заболеванием, которое характеризуется рядом нарушений в развитии черепа и кистей рук.

6-летний Никита страдает синдромом Апера. Это врожденная патология развития, при которой нарушается процесс окостенения черепа и могут срастаться пальцы рук. Обычно это заболевание диагностируют на ранних сроках и в несколько этапов проводят корректирующие операции. Своевременная терапия значительно повышает качество жизни пациентов.

Мама Никиты обратилась к медикам в январе 2021 года. Уже в феврале была проведена первая операция, в рамках которой маленькому пациенту разделили пальцы левой кисти и провели пластику межпальцевого промежутка. Вмешательство прошло успешно, и мальчика выписали домой на восстановление.

7 июня Никите сделали еще одну операцию по разделению пальцев. Медики оперировали около двух часов. Мальчику рассоединили сросшиеся 3-й и 4-й пальцы и сформировали кожный покров. Для этого пришлось частично пересадить кожу, взятую с внутренней части левого плеча.

На руку Никите наложили гипс. Процесс реабилитации продлится 4 месяца. Когда рана заживет, мальчик будет учиться пользоваться рукой.

Мама Никиты благодарна врачам за помощь. Она вспоминает, что когда ее сын увидел свою руку после первой операции, то долго не мог поверить, что это его пальцы.

– Сейчас Никита научился пользоваться рукой и, несмотря на гипсовую повязку, может играть на телефоне, — говорит женщина.

Ранее мы писали, что с помощью санавиации в Кировской области спасли 90-летнюю женщину с сердечным приступом.