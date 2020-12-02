В Кирове прооперировали пациентку весом более 2 центнеров

Женщина с не маленьким весом сломала бедро и без помощи медиков осталась бы «лежачей».

В региональном минздраве поделились историей чудесного излечения. На операционном столе кировского Центра травматологии оказалась 48-летняя продавщица магазина одного из районов области.

К этому возрасту у пациентки появилось серьезное ожирение – весы показывали более 200 кг. Когда же она получила оскольчатый перелом бедра вовсе потеряла возможность не только стоять у прилавка, но и просто ходить.

Два хирурга-травматолога первого травматологического отделения Центра травматологии несколько часов подряд проводили малоинвазивную операцию. Женщине через маленькие разрезы поставили пластину, благодаря которой она уже через несколько дней смогла ходить.

– Технически было сложно оперировать из-за большого количества жировых тканей. Доступ к месту перелома был затруднен. Тем не менее, женщину необходимо было вернуть к нормальной жизни, – пояснил врач завотделением Антон Марков.

В первом травматологическом отделении Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии каждый год делают более 2 тысяч сложных операций, спасающих жизни и активность кировчан и гостей из других регионов.

Фото: Александр Папырин