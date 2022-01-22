Мальчика последний раз видели в Ленинском районе Кирова 21 января.

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» разместил объявление о том, что в Кирове пропал 11-летний Богдан Фоминых. Мальчика видели в городе в пятницу. С тех пор его близкие не знают где и с кем находится Богдан.

Полицейские объявили розыск ребёнка. Им помогают волонтёры. Посмотрите на объявление, если вам известно местонахождение Богдана Фоминых или вы обладаете какой-либо информацией о нём, то позвоните в полицию 02 (102 с сотового) или по телефону 8-922-956-65-15 (Галина, инфорг поиска).