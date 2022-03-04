В Кирове пропал 71-летний пенсионер с седыми волосами

В Кирове разыскивают пожилого мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. О пропавшем сообщается в группе отряда «Лиза Алерт» Кировской области.

71-летний Александр Лубягин пропал 4 марта. Мужчина был одет в коричневую кожаную куртку, черные брюки, ботинки и кепку. Рост пропавшего 170 сантиметров. У мужчины седые волосы и голубые глаза.

В настоящее время Александра Лубягина ищут в пределах города. Также поисковики просят помочь в распространении информации по Сети.

— Обращаюсь к водителям и пешеходам: осмотритесь, возможно рядом с вами на остановке, переходит перед вами дорогу наш потерявшийся! Его ждут домой! Надеемся на помощь, — говорится в группе поискового отряда.

Ранее в Кирове нашли 14-летнюю потеряшку из Радужного.