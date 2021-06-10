В Кирове пропали львы

Жители областного центра заметили, что с дома №33 по улице Московской исчезли знаменитые скульптуры, которые «сторожат» здание.

Собственно, и сам этот дом в народе называют «дом со львами». Поэтому, их судьба интересует многих кировчан.

По нашей информации, ничего страшного не происходит. Сейчас проводится ремонт «постамента» на котором расположены скульптуры. В ближайшее время львы займут свое привычное место.

Ранее мы сообщали, что кировская достопримечательность вошла в список мест силы в России.

Фото: kirovpravda.ru