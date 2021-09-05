В Кирове прошел футбольный турнир «Мяч дружбы»

Сегодня в Кирове на стадионе «Динамо» прошёл футбольный турнир «Мяч дружбы» среди детей 2012-2013 г.р. на призы Кировской региональной организации «Динамо» при содействии Общественного совета при УМВД России по Кировской области.

В нём приняли участие шесть команд — из Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и Советска. На предварительном этапе они были поделены на две группы и провели круговой турнир. На втором этапе прошли стыковые матчи за итоговые места.

В финальной встрече юные футболисты из Слободского, уступая после первого тайма соперникам из Советска со счётом 1:4, сумели переломить ход игры и победить — 5:4. Далее места распределились следующим образом: Спортшкола №5, Спортшкола г.Кирово-Чепецка, СШОР №8, Футбольная школа «Динамо».

Лучшим игроком турнира стал Никита Огородников (Советск).