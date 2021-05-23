В Кирове прошел колокольный концерт «Звени, моя Вятка, звени, моя Русь!»

Он был организован в стенах Трифонова монастыря накануне Дня славянской письменности и культуры.

С начала недели в Кирове проходил межрегиональный фестиваль колокольных звонов «Малиновый звон на Вятке».

С понедельника по пятницу жюри конкурса отбирало участников по видеозаписям для воскресного выступления на гала-концерте. В субботу в рамках фестиваля состоялась видеоконференция для звонарей о перспективах развития их искусства.

В последний день недели в стенах Трифонова монастыря собрались участник и гости фестиваля на концерт «Звени, моя Вятка, звени, моя Русь!». На монастырской площади собрались звонари храмов разных регионов России, обучающиеся искусству колокольного звона и простые зрители. В рамках конкурса выступили 17 участников, отобранных жюри заранее.

— У вас, на Вятке, очень высокий уровень колокольного искусства, — поделился член жюри фестиваля, руководитель школы звонарей из Нижнего Новгорода Алексей Кофанов. — В этом вопросе стоит отметить и возрождение традиций колокольного литья, которое кроме Кировской области есть лишь в 7 регионах России. Свои колокола в таких городах рождают свои произведения.

Кроме собственно, колокольного звона, на соборной площади звучала народная и классическая музыка, которую исполняли коллективы кировских детских школ искусств и студентов колледжа имени Казенина.

Ранее мы писали о том, Лариса Долина споет под аккомпанемент Вятского симфонического оркестра.

Фото: kirovreg.ru