В Кирове прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе

Организатором выступило общественное движение «Волонтеры-медики» в Кировской области.

В последнее время все популярнее становится скандинавская ходьба – один из видов физической активности, который подходит для всех возрастов.

Волонтеры-медики провели на Театральной площади Кирова мастер-класс, на котором рассказали о значении физической активности для поддержания здоровья и продемонстрировали правильную технику северной ходьбы.

Акция проводится в рамках федеральной программы «Здоровье суставов в надежных руках».

— Мы проводим профилактические квесты для детей, различные акции по пропаганде здорового образа жизни, — рассказала врач, региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области Екатерина Садакова. — Главная цель проекта «Скандинавская ходьба» – сохранение здоровья опорно-двигательного аппарата. У многих существует стереотип, что это актуально только для людей старшего возраста. На самом деле нет. Например, этот проект нужен для профилактики такого заболевания, как остеоартрит и других заболеваний позвоночника и суставов. Остеоартрит может затрагивать людей в молодом возрасте, поэтому очень важно с самого раннего возраста подключаться к здоровому образу жизни.

Волонтеры проводят мастер-классы в разных локациях города. Они предоставляют кировчанам специальные палочки для скандинавской ходьбы, показывают правильную технику и рассказывают о пользе этого вида физической активности.

— Мы как будущие медицинские работники понимаем, насколько важна скандинавская ходьба для здоровья. Поэтому своим примером приобщаем жителей к этому замечательному проекту, — рассказала Екатерина Садакова.

Одним из участников мастер-класса стал Илья Погудин. Молодой человек никогда раньше не занимался скандинавской ходьбой, и именно от волонтеров-медиков узнал о пользе таких занятий.