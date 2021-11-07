В Кирове прошел «Парад Памяти»

Юнармейцы и Росгвардейцы региона стали участниками традиционного международного патриотического мероприятия «Парад Памяти».

80 лет назад, в самом начале Великой Отечественной войны, руководство страны приняло решение о запасной столице Союза – городе Куйбышев (сейчас Самара). Туда было эвакуировано 123 промышленных предприятия. А в День Октябрьской революции — 7 ноября, в именно там провели уникальный военный парад с участием авиации.

В память о нём самарцы вот уже 11 лет организуют «Парад Памяти». На него традиционно приезжали кадеты и военнослужащие со всех регионов России. Но в этом году из-за эпидобстановки решили впервые провести мероприятие в формате онлайн.

Сегодня коробки курсантов и тех, кто защищает родину по долгу службы чеканят шаг по площадям своих городов. Еще один вариант участия – выложить видео парада прошлых лет или общения с ветеранами.

В нашем регионе в параде поучаствовали юнармейцы из школ No 10, 19, 70 и Гриновской гимназии. Сопровождал их оркестр Росгвардии.

— Спасибо вам за верность исторической памяти, – обратился к ним губернатор Васильев. – За то, что чтите прошлое нашей страны, храните ее традиции, показываете пример патриотизма.

Фото:kirovreg.ru