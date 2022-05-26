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На пресс-конференции рассказали о съёмках фильма «Честный развод-2»

Кировская Правда Новости, Выбор редакции, Культура

В Кирове состоялась пресс-конференция с участниками фильма «Честный развод — 2».

Что рассказали её участники:

  •  «Честный развод-2» выйдет в декабре. Действие фильма происходит за 5 дней до Нового года. Поэтому будут гирлянды, хлопушки и т.д.
  •  В одном из эпизодов на улице Спасской пойдёт искусственный снег. Если бы съёмки начались чуть раньше, то он вполне мог бы быть и настоящим. А сейчас искусственный снег устроит спецкомпания.
  •  «Кировская» часть фильма будет сниматься ориентировочно 20 дней. При этом, в нашем городе выбрано больше 20 обьектов съёмок.
  •  О сюжете продолжения «Честного развода» съёмочная группа умолчала.

 — Так мы и рассказали! Не будем спойлерить, но в целом это продолжение отношений Геннадия и Миланы.

 От кировчан поступило несколько тысяч заявок. Которые разбирали целый месяц. Ведь массовых ролей — 62.

 — Кировчане долго «раскачивались», но в конце концов очень порадовали нас. Среди вас есть настоящие актёры, — добавила Агата Муцениеце.

  •  Что успели посмотреть знаменитые актёры в Кирове?

—  Агата Муцениеце: Понравилось кафе «Царское село». Планирую побегать по набережной…

 — Александр Робак: Мы работаем с раннего утра, поэтому мало что пока успели посмотреть. Но обязательно наверстаем…

  •  Актёрам подарили форму хоккейной команды «Родина» и пригласили в наш город на съёмки фильма «Честный развод-3».

На пресс-конференции рассказали о съёмках фильма "Честный развод-2"


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