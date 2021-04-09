В Кирове прошли соревнования по постройке иглу

Чемпионат по иглустрою организовал турклуб «Буревестник» ВятГУ. 4 апреля команды участников собрались у деревни Шкляевской и возвели эскимосские домики из подручных материалов – снега и льда.

На строительство иглу уходит несколько часов в зависимости от размера. Можно использовать инструмент, но без мотора и только такой, который поместится в рюкзак. Вход у «правильного» иглу один и расположен он ниже уровня пола. Намертво соединять ледяные блоки помогает огонь, который разводят внутри по окончании строительства. После постройки домика в него должна войти вся команда – 4 и более человек.

Победителями иглустроя-2021 стала команда «Пчелки и пчеловоды». Они возвели свой иглу за 1 час 15 минут. Вторая команда «Раки» отстала от лидеров всего на 10 минут.

— Сегодня команда турклуба «Чилл» участвовала в соревнованиях по иглустрою. Не выиграли, но получили ценный опыт. На видео экскурсия по нашей иглу и иглу соперников. Отличное времяпровождение, ценный опыт, приятные люди!! Всем рекомендую, — написал один из участников соревнования Алексис Пастерлони. Его команда оказалась на 4-м месте.

Фото: Елена Берсенева