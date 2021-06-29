В Кирове прошли соревнования по стрельбе среди юнармейцев

В Кирове на базе стрелкового тира войсковой части 46179 состоялись соревнования по стрельбе из штатного и табельного оружия. В них приняли участие более 100 стрелков, участников областного этапа военно-спортивной игры «Зарница».

В перерывах между стрельбой и сдачей норматива по надеванию общевойскового защитного комплекта ребята пообщались с военнослужащими воинской части, которые проходят службу по контракту. Стрелки познакомились с бытом военных и условиями их жизни. Также курсантам военных клубов и юнармейских отрядов из Кирова, Орловского, Уржумского, Свечинского, Юрьянского, Белохолуницкого районов рассказали историю воинской части 46179-К.

Организаторы подчеркнули, что особое внимание было уделено особенностям прохождения военной службы в воинских частях 12 Главного управления Минобороны РФ, поступлению на военную службу по контракту и в военно-учебные заведения Министерства обороны.

— Поступлением в учебные заведения Минобороны РФ заинтересовались многие участники соревнований, — отметили организаторы.

По словам главного судьи соревнований Сергея Чипилева, все участники – настоящие бойцы, дисциплинированные, стремящиеся получить новые навыки и готовые себя к будущему служению России, в том числе и на воинской службе.

Руководитель Юнармейского отряда «Рубеж» Орловского района Сергей Кырчанов, руководитель отряда «Звезда» Юрьянского района Виктор Кривокорытов и курсант военного клуба «Звезда» Нововятского района Кирова Андрей Даровских, выполнившие нормативы трех спортивных разрядов по стрельбе из штатного или табельного оружия, были поощрены грамотами командира войсковой части 46179-К.

Также хорошие результаты показали Кирилл Коньков Кирилл («Рубеж», г. Орлов) — 1-е место, Егор Пантелеев («Ратники Святой Руси», Свеча) — 2-е место, Иван Сусенко (МКОУ СОШ с УИОП им. Десятова, г. Белая Холуница) — 3-е место. Среди девушек отличились: Надежда Коновалова (Региональный центр «Патриот») -1-е место, Ангелина Скутина (отряд «Звезда», пгт.Юрья) – 2-е место Анастасия Котельникова (отряд «Ратники Святой Руси» Свечинского района) – 3-е место.