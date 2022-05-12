В Кирове проштрафились еще три круглосуточных магазина за незаконную продажу алкоголя

В Кирове полицейские проверили сообщения местных жителей о нарушениях в сфере оборота алкоголя в круглосуточных магазинах.

В трёх таковых сигналы подтвердились: продажа спиртного ночью, с 23 до 8 часов, а также физлицами. Составлены административные протоколы, материалы будут переданы в суд для взыскания.

Всего с начала года в Кирове пресекли 120 нарушений в сфере оборота алкоголя, изъяли более 500 литров продукции. Шесть раз происходили рецидивы, что подпадает под уголовную ответственность. Напомним также, что Законодательное собрание Кировской области приняло решение об ограничении продажи спиртных напитков в таких магазинах с сентября текущего года.

25 мая в Кировской области пройдут «Последние звонки» для выпускников 9 и 11 классов средних учебных заведений. Будет запрещена продажа алкогольной продукции как несовершеннолетним (что и так запрещено законом), так и взрослым (родителям и педагогам), которые хотели бы отметить событие.

Следующая дата запрета продажа спиртного — 1 июня, в День защиты детей. Чтобы никто не мог отметить, если даже захотел.