В Кирове прошёл фестиваль «Солдатская каша»

Он был посвящён 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль «Солдатская каша» состоялся в сквере «Борцам революции».

На мероприятии присутствовали губернатор глава региона Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

На фестивале работали полевые кухни, и под песни военных лет всех желающих угощали солдатской кашей.

Здесь же работала выставка оружия военных лет. Члены воено-исторического общества в форме красноармейцев показывали его присутствующим и даже разрешили с ним сфотографироваться.

Рядом развернулась экспозиция находок поисковых отрядов на местах боёв.