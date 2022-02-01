В Кирове прошёл рейд по проверке соблюдения противоэпидемических ограничений

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных ограничений, которые действуют в регионе на основе постановления правительства Кировской области №122-П.

Объектами внимания со стороны контролирующих органов стали торговые центры в Юго-Западном районе Кирова и расположенные в них розничные магазины и заведения общественного питания. Проверяющие обращали внимание на наличие разметки, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств и графиков противовирусной обработки помещений.

В ходе рейда выявлены отдельные недочеты, допущенные работниками торговли и общественного питания. В первую очередь это касается организации потоков покупателей. В связи с этим участники проверки сделали сотрудникам предприятий розничной торговли соответствующие устные замечания и разъяснили требования действующих норм.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении полицией административного производства в отношении одного из заведений общепита, которое расположено на площадях «Эко-Ярмарки». В частности там отсутствовал запас масок и были нарушены ряд других антиэпидемических требований.

Впрочем, как пояснили в региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли, скорее всего структуру ждёт официальное предупреждение, которое даёт бизнесу возможность оперативно исправить выявленные нарушения. Действующее административное законодательство предполагает штрафные санкции только при повторных правонарушениях.

– Наша цель стимулировать участников потребительского рынка к соблюдению санитарных требований, которые призваны сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории Кировской области,— прокомментировали итоги совместного контрольного мероприятия его участники.

Фото автора