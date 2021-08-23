В Кирове проверили безопасность школ

Сотрудники Росгвардии провели проверку безопасности в школе№22. Они оценили работу систем безопасности и действия сотрудников учебного заведения.

«Злоумышленник» зашел в школу и попытался прорваться через турникет, не реагируя на требования вахтера остановиться. Вахтер сразу же вызвал группу задержания вневедомственной охраны. Сотрудники прибыли в школу через 4 минуты и вывели нарушителя. Проверка прошла успешно.

По словам директора школы №22 Елены Королевой, с работниками школы, с учениками и с родителями детей регулярно проводится инструктаж, который позволяет отработать внештатные ситуации. Школа №22 оснащена «тревожной кнопкой». В экстренной ситуации она позволяет в считанные минуты вызвать помощь.

Как отметили в департаменте образования, подобные кнопки установлены во всех учебных заведениях города. Многие школы также оборудованы турникетами и видеокамерами. В планах – привлечь к охране школ сотрудников ЧОПов.