В Кирове проверили соблюдение масочного режима в магазинах

15 октября в Кирове прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых точках. В нем приняли участие представители минпромторга, УМВД и Роспотребнадзора.

Участники рейда посетили несколько магазинов и кинотеатр «Колизей». Как отметила замглавы минпромторга Лариса Агалакова, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшается, а кировчане, мягко говоря, не торопятся надевать маски.

— Мы напоминаем торговым организациям о требованиях Минпромторга РФ: предупреждать покупателей о необходимости надеть маску при входе в торговый зал и требовать ношения масок от работников. Также сотрудники магазинов должны ежедневно проходить термометрию и при плохом самочувствии не выходить на работу, — сказала Лариса Агалакова.

Речи о покупке масок втридорога больше не идет. Для тех, у кого не оказалось СИЗов, в магазинах должны быть бесплатные одноразовые маски, а также антисептики. Тем, кто так и на надел маску, продавцы имеют право отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

— В отношении нарушителей может быть составлен протокол об административном правонарушении, за повторное нарушение предусмотрен штраф, — рассказал начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Кирову Илья Ульянов.

Размер штрафа за отсутствие маски составляет от 1 до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ. С начала года таких штрафов выписано более 3,5 тысячи.

В кинотеатра «Колизей», который посетили участники рейда, рассказали, что не только требуют ношения масок от сотрудников и гостей, но и проводят другие меры профилактики коронавируса. В частности, зал не заполняют полностью, а после каждого сеанса проводят санобработку. Также в здании кинотеатра установлены рециркуляторы.

Полгода назад сотрудники «Колизея» прошли вакцинацию на рабочих местах. Сейчас, с выходом постановления Роспотребнадзора об обязательных прививках, в кинотеатре планируют провести уже ревакцинацию.

Представитель Роспотребнадзора напомнила, что в настоящее время в Кировской области действует постановление об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Оно было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В новую волну COVID-19 чаще всего поражает людей от 13 до 60 лет, ведущих активный образ жизни и посещающих людные места. Высокий уровень заболеваемости отмечается в сферах образования и торговли.