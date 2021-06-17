В Кирове проверят эффективность шумовых полос

17 июня в Кирове приняли 5 шумовых полос, установленных в этом году. Комиссия, в состав которой вошли представители мэрии, ГИБДД и УДПИ, оценила полосы на Карла Маркса – Орловской, МОПРа – Казанской, Карла Маркса, 47, проспекте Строителей, 30 и Октябрьском проспекте, 147. Все перечисленные точки – места концентрации ДТП.

На сегодня работы на всех объектах завершены. Теперь экспертам предстоит дать заключение о соблюдении требований ГОСТ и качестве исполнения техзадания. Для этого будут проведены визуальный и инструментальный осмотры.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, шумовые полосы заставляют автомобилистов снижать скорость перед пешеходным переходом, тем самым обеспечивая безопасность пешеходов. Помимо полос, на каждом участке установлены предупреждающие знаки.

— Предварительно можно сказать, что новые шумовые полосы соответствуют требованиям ГОСТ, — сказал инспектор дорожного надзора по Кирову Эльдар Гулиев.

В течение года будет проводиться мониторинг эффективности шумовых полос. Специалисты зафиксируют изменение количества ДТП на оборудованных ими перекрестках. Будет принято во внимание и общественное мнение.