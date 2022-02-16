В Кирове проводят гемодиализ пациентам с COVID-19

В Кирове получают диализную помощь 62 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в областном минздраве.

Отделение гемодиализа для больных с ковидом открыто на базе инфекционного госпиталя кировской областной больницы. Оно находится в Коминтерне на улице Семашко, 2а.

По данным на прошлую неделю, в нем проводился диализ 62 пациентам. Это в два раза больше, чем в осеннюю волну коронавируса.

По словам заведующего инфекционным госпиталем Максима Корепанова, пациенты, которым требуется диализ, особенно уязвимы перед коронавирусом. Сопутствующие заболевания у них сильно осложняют течение COVID-19.

— В «красной зоне» работают мультидисплинарные бригады врачей, которые осуществляют полный контроль всех жизненных показателей пациентов с коронавирусом во время и между процедурами диализа, – рассказал Максим Корепанов.

В прошлом году в госпитале КОКБ было проведено 1249 процедур гемодиализа и пролечено более 180 пациентов с коронавирусом и болезнями почек. Чтобы оказывать помощь всем пациентам, врачи трудились в 3 смены. Помогало современное оборудование: аппараты типа «искусственная почка», мощные системы водоподготовки и приборы для внепочечного очищения крови.

— Помощь пациентам, которые нуждаются в гемодиализе, оказывается и будет оказываться в дальнейшем, – отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

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