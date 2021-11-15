В Кирове пройдет «горячая линия» по вопросам коррупции в школах и детсадах

16 ноября в Кирове состоится «горячая линия», посвященная фактам бытовой коррупции в детских садах и школах.

С 8 до 17 часов жители города смогут сообщить о подобных проблемах в отдел общего среднего и дополнительного образования (35-30-06, 35-59-67) и в отдел дошкольного образования (35-44-65, 38-67-95).

Соответствующий опрос пройдет и в онлайн-формате. С 16 по 28 ноября кировчане смогут заполнить анкету на информационно-образовательном портале и рассказать, сталкивались ли они с просьбами решить проблемы за деньги, подарки или услуги.

Опрос будет анонимным и касается родителей детей, посещающих муниципальные школы и детсады Кирова.