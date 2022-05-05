В Кирове пройдет массовый забег «Ласковый MAY»

29 мая в Кирове состоится массовый забег «Ласковый MAY». К участию в стартах приглашают всех желающих.

Бегуны стартуют от Дворца творчества – мемориала (Сурикова, 19) в 8 часов утра. В программе забега – дистанции 2, 5 и 15 километров, а также детские забеги на 300 и 600 метров. Маршрут проляжет по городским улицам вокруг парковых зон.

Участие в масстартах будет платным, а число участников ограничено. Стоимость регистрации составит 1200 рублей на «взрослые» дистанции и 600 рублей – на «детские». Всем бегунам понадобится медицинская справка.

— Приобрести стартовый пакет по льготной цене могут пенсионеры: скидка составит 50% от текущей стоимости. Бесплатное участие для школьников и студентов в этом году не предусмотрено, — сообщается на сайте мероприятия.

Акцию проводит кировское региональное отделение федерации триатлона. Все участники получат «уникальные медали», отмечают организаторы забега.

Фото: vk.com/vyatkahills