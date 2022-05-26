В Кирове пройдет массовый запуск воздушных змеев

В День защиты детей в Кирове состоится массовый запуск воздушных змеев. Мероприятие пройдет в рамках перформанса «ART-Небо».

Перформанс пройдет 1 июня с 18 до 20 часов на пляже «Титаник» (улица Береговая, 5). Участники праздника запустят в небо множество воздушных змеев, а также смогут научиться делать арт-объекты из вторсырья.

Гостей ждут выступление группы «КУДРИ», постановка от детского театра «Новое поколение» и другие сюрпризы. На время праздника на пляже будут установлены фотозоны и зоны семейной активности.

Мероприятие будет платным. Стоимость входного билета – 70 рублей для взрослых и 30 рублей для детей. Организатор перфоманса — кировское event-агентство.